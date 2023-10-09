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Только одна арабская страна осудила ХАМАС

  • 9.10.2023, 9:10
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Только одна арабская страна осудила ХАМАС

Из мусульманских стран действия террористов раскритиковал Азербайджан.

Объединенные арабские Эмираты стали первой ближневосточной страной, безоговорочно осудившей террористов. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел ОАЭ, пишет «Детали».

В документе говорится, «что нападения ХАМАС на израильские города и поселки вблизи сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, представляют собой серьезную и тяжелую эскалацию». И что «министерство потрясено сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов».

Эмиратские дипломаты призвали к деэскалации. Они отметили важность переговоров, которые должны привести к окончательному урегулированию арабо-израильского конфликта в рамках построения двух государств: палестинского и израильского, ведь оба народа «заслуживают жить в мире и достоинстве».

Первая реакция ОАЭ на атаку ХАМАСа была более нейтральной. Тогда Эмираты призвали обе стороны к сдержанность. Похожую риторику можно было услышать и от многих других исламских государств. Из всех них до недавнего момента лишь Азербайджан откровенно осудил террористов. Но дополнительная информации о том, что боевики делали с безоружными людьми, видимо, заставляет лидеров ближневосточных стран менять свое мнение.

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