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Отца писателя Саши Филипенко арестовали на 13 суток

  • 10.11.2023, 14:50
  • 1,784
Отца писателя Саши Филипенко арестовали на 13 суток
Саша Филипенко

За репост.

Отцу белорусского писателя Саши Филипенко дали 13 суток за перепост статьи «экстремистского» ресурса. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook.

«Папа нашелся. Дали 13 суток за перепост какой-то статьи «Зеркала». Друзья, мама передает всем большое спасибо за слова поддержки!», — написал Саша Филипенко днем 10 ноября — более чем через сутки после задержания его отца Александра Николаевича.

Напомним, накануне в доме родителей писателя Саши Филипенко прошел обыск. После этого силовики увезли и задержали его отца. «Сегодня рано утром приехали с обыском. Мама сказала, что это были семь человек с автоматами. Изъяли всю технику и сказали: «Скажите спасибо сыну». Отца забрали и увезли. Где он сейчас — неизвестно, — сообщил он тогда. — Это все, что пока знаю».

Писатель и журналист Саша Филипенко в 2020 году был вынужден уехать в Европу. Некоторые его издания переведены на множество языков и входили в списки бестселлеров. Писатель занимается продвижением белорусского вопроса и не раз выступал в западных медиа.

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