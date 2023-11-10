Отца писателя Саши Филипенко арестовали на 13 суток 10.11.2023, 14:50

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Саша Филипенко

За репост.

Отцу белорусского писателя Саши Филипенко дали 13 суток за перепост статьи «экстремистского» ресурса. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook.

«Папа нашелся. Дали 13 суток за перепост какой-то статьи «Зеркала». Друзья, мама передает всем большое спасибо за слова поддержки!», — написал Саша Филипенко днем 10 ноября — более чем через сутки после задержания его отца Александра Николаевича.

Напомним, накануне в доме родителей писателя Саши Филипенко прошел обыск. После этого силовики увезли и задержали его отца. «Сегодня рано утром приехали с обыском. Мама сказала, что это были семь человек с автоматами. Изъяли всю технику и сказали: «Скажите спасибо сыну». Отца забрали и увезли. Где он сейчас — неизвестно, — сообщил он тогда. — Это все, что пока знаю».

Писатель и журналист Саша Филипенко в 2020 году был вынужден уехать в Европу. Некоторые его издания переведены на множество языков и входили в списки бестселлеров. Писатель занимается продвижением белорусского вопроса и не раз выступал в западных медиа.

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