Надо ли платить налог с денег, перечисленных в Беларусь из-за границы? 12.11.2023, 12:53

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Глава МНС удивил ответом.

В 2024 году в Беларуси хотят изменить потолок по суммам, полученным в подарок, которые не облагаются налогом. Наши читатели заинтересовались, будут ли ограничения действовать для переводов из-за границы от близких родственников.

Об этом журналистка «Зеркала» как физлицо спросила на прямой линии у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.

— Если я продам квартиру и, чтобы купить квартиру побольше, мне из-за границы сестра, близкая родственница, переведет сумму, допустим, 10 тысяч рублей, надо ли платить с нее налог? — спросила наша журналистка, позвонившая на прямую линию как физлицо.

— Надо смотреть, что там. Если это близкий родственник, в принципе, у нас суммы [полученные от близких родственников] не облагаются подоходным налогом. Другое дело, что там надо будет подтверждать родство.

— То есть просто надо будет иметь бумагу, что это родственница?

— Если возникнет вопрос к вам, то вам надо будет подтвердить, что это деньги от сестры, — уточнил глава МНС.

Как конкретно можно подтвердить это, министр не уточнил.

Напомним, в Беларуси есть так называемый налог на долги (некоторые называют его еще сбором на подарки). По нему подоходным налогом облагаются займы, кредиты от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций (которые не осуществляют деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство), иностранных ИП. Налог — 13%. При полном возврате долга уплаченный ранее подоходный налог возвращают.

Не надо платить этот налог, если деньги получены от близких родственников — родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек.

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