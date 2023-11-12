Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин

12.11.2023, 16:00

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Леонид Невзлин

Никто так и не смог «отделить агнцев от козлищ».

Журналисты (называющие себя независимыми, объективными и беспристрастными) определились — они против Израиля. Но теперь, чтобы не отстать от тренда, к ним присоединяются и международные институты. Верховный (спасибо, что не народный) комиссар ООН, международный прокурор, депутаты, еврочиновники и французский президент считают своим долгом высказать озабоченность и возмущение Израилем. Месяц защитники прав палестинцев искали формальные обвинения, и теперь, наконец, к облегчению прогрессивного человечества, нашли их.

Военным преступлением Израиля названа насильственная эвакуация мирных жителей Газы. Но, во-первых, неплохо было бы определиться: призыв к жителям Газы уйти на юг из зоны активных боев и организация гуманитарных коридоров для выхода из этой зоны — это заслуга Израиля или его вина? Во-вторых, эвакуацию вряд ли можно назвать насильственной, если не считать насилием миллионы предупреждающих листовок, смс и телефонных звонков.

Другим преступлением названо коллективное наказание палестинцев. Но есть очевидная и существенная разница между наказанием, с одной стороны, и защитой от террора и уничтожением террористов, с другой. Армия Израиля уничтожает ХАМАС, чтобы обезопасить своих граждан, причем делает это настолько аккуратно, насколько это вообще возможно. Если же под коллективным наказанием понимать отключение Газы от электричества и топлива (но не воды), то международное право до сих пор, кажется, не обязывало ни одно правительство непременно снабжать всем этим враждебные территории.

Большое количество погибших в Газе преступлением не названо, но осуждается морально. Однако сведения о количестве погибших мир получает только от медицинских чиновников ХАМАСа, верить которым на слово так же неразумно, как верить на слово Путину и Пескову. Кроме того, никто так и не смог отделить агнцев от козлищ — где кончаются террористы и начинаются мирные жители (отчего-то, кстати, удерживающие отдельно от ХАМАСа часть заложников).

Встает закономерный вопрос: какова предлагаемая защитниками ХАМАСа альтернатива, что именно должен делать Израиль, чтобы не вызвать осуждения прогрессивного человечества? Ответ вытекает из обвинений. Очевидно, 7 октября Израилю следовало пожаловаться в тот или другой международный суд и подождать пару-тройку лет, пока судьи и прокуроры не заподозрят ХАМАС в нарушении прав человека. Возможно, ХАМАСу даже запретили бы после этого и дальше нападать на Израиль до решения суда (еще пара-тройка лет), в надежде, что он послушается и прекратит. Тем временем террористы обновили бы в России и Иране запас ракет, обучили бы новых подрастающих боевиков и продолжили бы свое дело до тех пор, пока цель не была бы достигнута — от реки до моря.

Спасибо за такие прекрасные, прогрессивные, миролюбивые и высокогуманные перспективы. Мы лучше сами.

Леонид Невзлин, t.me

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