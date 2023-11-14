Ученые выяснили, что миллионы людей неправильно измеряют давление 14.11.2023, 9:23

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Измерять АД нужно по определенным правилам.

Гипертония — ведущий фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Точное измерение показателей крайне важно как для выявления риска у пациентов, так и для назначения эффективного лечения, пишет Naked science.

Чтобы улучшить результаты лечения пациентов в целом и людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, измерять АД нужно по определенным правилам. Их разработала Американская кардиологическая ассоциация.

Например, медик должен подобрать подходящий по размеру манжет, под которым не должно быть одежды. Во время измерения нельзя разговаривать. Пациент должен сидеть на стуле, поставив ступни на пол, опираясь на спинку стула и удерживая руку с манжетой для измерения давления на уровне сердца.

Но многие медики измеряют артериальное давление, когда пациент сидит на смотровом столе, оставляя ноги свисающими, а спину и руки без поддержки.

Ученые из Университета штата Огайо (США) сравнили показания АД, полученные при строгом соблюдении опубликованных рекомендаций AHA, с теми показаниями АД, которые получают при обычных (для многих медицинских учреждений) методах его фиксации. В частности, они оценивали влияние на АД неспособности обеспечить правильное положение ног на полу, поддержку спины и поддержку руки манжетой на уровне сердца. Результаты опубликованы в eClinicalMedicine.

Участников набрали осенью 2022 года из числа пациентов и персонала амбулаторного отделения Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо в Колумбусе.

Всего в рандомизированное клиническое исследование с участием трех групп с перекрестным дизайном включили 150 человек. В одной группе (48 человек) измерения АД проводили на смотровом столе с фиксированной высотой, а затем на экзаменационном кресле с регулируемым положением.

У второй группы (49 участников) те же показания сняли в обратном порядке. У третьей группы (53) оба набора показаний взяли на экзаменационном кресле. Перед каждым сбором данных участники отдыхали.

Ученые объединили полученные результаты. Среднее значение трех измерений, сделанных на столе, сравнили со средним значением измерений, проведенных на стуле.

Оказалось, систолическое давление, измеренное у человека на кушетке, было на семь миллиметров ртутного столба выше, чем у сидящего в кресле, в то время как диастолическое давление было на 4,5 миллиметра ртутного столба выше.

По словам авторов исследования, этой разницы достаточно, чтобы ошибочно классифицировать миллионы людей как страдающих гипертонией, когда на самом деле их давление остается в пределах нормы. Значит, лекарства от гипертонии часто могут назначать неоправданно, подвергая людей рискам чрезмерно низкого давления.

Стоит отметить, что множество людей по всему миру измеряют давление сами себе, в домашних условиях. Очевидно, что точность полученных таким образом значений не может быть выше, чем в среднем у врачей из описанной выше работы. Следовательно, привычка ориентироваться на неверно измеренное давление (после чего пить понижающие давление таблетки) должна затрагивать как минимум миллионы людей по всем миру и вне врачебного сообщества.

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