В Березино очередь на прием к стоматологу расписана на три года вперед 2 15.11.2023, 13:47

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Белорусский пенсионер высказал «губернатору» все, что думает о такой медицине.

Пенсионер Виктор Поддубский из Березино пришел на прием к «губернатору» Минской области Александру Турчину и рассказал, что очередь на прием к стоматологу-ортопеду в стоматологической поликлинике расписана на три года вперед, пишет mlyn.by. Как проблема (не) решилась.

— У нас в поликлинике всего один стоматолог-ортопед, и тот работает на 0,5 ставки, так как совмещает должность заведующего. Понятно, что при таком графике он не в состоянии принять всех желающих. Как результат, люди не могут получить специализированную помощь и вынуждены ездить в Червень, Борисов, — рассказал Виктор Поддубский.

По мнению мужчины, чтобы решить медицинскую проблему в Березино, врача-стоматолога-ортопеда стоит временно перевести на полную ставку.

— Освободить человека от ставки заведующего, чтобы он занимался исключительно лечением людей! Можно ввести и дополнительную ставку стоматолога-ортопеда. А чтобы привлечь тех же молодых специалистов, выделять для них арендное жилье.

Начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Игорь Шамаль признал, что в поликлинике Березино принимает только один стоматолог-ортопед.

— Но человек пожилой, в возрасте. Поэтому ждем молодого специалиста, к работе он приступит 1 августа.

Тут удивился Александр Турчин: «Не понимаю, в чем проблема привлечь стоматолога-ортопеда? Если люди готовы платить, почему мы не можем удовлетворить их спрос?»

Он также предложил рассмотреть вариант выездных форм работы специалистов областной стоматологической поликлиники, а также поставил задачу: в 2024 году в поликлинике Березино должен работать врач-ортопед на полную ставку.

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