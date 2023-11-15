Белорусов предупредили про сразу три магнитные бури 15.11.2023, 20:33

Когда их ожидать?

Белорусов и всех жителей планеты Земля ждут сразу три магнитные бури в период с 22 по 26 ноября 2023 года, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно информации, с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли окажется неспокойной.

Ученые обращают внимание на то, что 22 ноября, в среду, а также в пятницу и субботу (речь идет про 24 и 25 ноября) будут магнитные бури. Однако они ожидаются слабыми. По мнению ученых, несмотря на это, магнитосфера сохранится возбужденной.

Кстати, врачи советуют в период магнитных бурь более бережно относиться к своему здоровью. Так, по возможности, следует избегать стрессов.

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