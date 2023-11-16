Путину больно Александр Невзоров

16.11.2023, 15:17

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Главе Кремля отведена жалкая роль.

Сегодня Путину больно.

Теперь, до смерти или ареста ему придется наблюдать «большую политику» из-под своего кремлевского плинтуса.

Это жалкая роль.

Конечно, в плеяде «мировых лидеров» Россия когда-то числилась благодаря умелому блефу и по «старой памяти».

Но ей удавалось морочить голову планете. Путин важничал на саммитах и хвастался долгими беседами аж с самим Макроном.

Теперь он - преступник в розыске, главарь подзаборной страны, а человечество размышляет о том, как бы от «него» и от «нее» поскорее избавиться, желательно, без большого ядерного пламени.

Путина сгубила не только наглость и глупость, но и тот чекизм, которым он пропитался еще в совке.

И осталось ему, сидя «на кортах» - плевать в мониторы, злорадничая, что кусты в Filoli «хреново пострижены». Разумеется, в отместку за свой позор, он сегодня размышляет как бы еще нагадить «под дверь» человечеству.

Так что ждите новую кучу.

Александр Невзоров, t.me

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