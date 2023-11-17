Правительство Литвы расскрыло планы по закрытию новых КПП на границе с Беларусью 17.11.2023, 11:25

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Их осталось всего четыре.

В настоящее время литовское правительство не рассматривает возможность закрытия дополнительных пограничных переходов с Беларусью. Об этом 16 ноября заявила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните, передает TV3 со ссылкой на BNS.

Глава литовского правительства сообщила: «У нас есть четыре действующих пункта, через которые перемещаются пассажиры и грузы. И я не говорю, что не может быть дискуссий о дальнейшем режиме пересечения границы, но пока правительство не обсуждает этот вопрос».

Накануне глава парламентского комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил рассмотреть возможность закрыть еще два пограничных перехода на границе с Беларусью. Он объясняет это необходимостью борьбы с контрабандой.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что комитет Сейма предлагает закрыть КПП Лаворишкес и Райгардас. Это предложение, по ее словам, будет рассматриваться. Билотайте называет закрытие КПП хорошим способом борьбы с контрабандой.

В этом году Литва уже закрыла пункты пропуска Шумскас и Тверячус на границе с Беларусью.

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