Зеленский провел важную Ставку 17.11.2023, 17:24

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Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был поднят вопрос производства украинского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По его словам, ключевой темой Ставки стало обеспечение украинских сил обороны в следующем году.

«Большой доклад министра обороны (Рустема - ред.) Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах - во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины», - уточнил Зеленский.

По его словам, также обсуждалась реализация текущих контрактов и контрактование как с отечественным военно-промышленным комплексом, так и с зарубежным.

При этом министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин доложил о наращивании объемов производства на украинских предприятиях. Также он рассказал о перспективах развития украинской многолетней ракетной программы.

«Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля», - добавил Зеленский.

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