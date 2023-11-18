закрыть
18 ноября 2023, суббота, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рядом с резиденцией Путина взорвали эшелон с топливом

  • 18.11.2023, 13:13
  • 1,078
Рядом с резиденцией Путина взорвали эшелон с топливом

Можайское шоссе в Московской области перекрыто в обе стороны.

Неизвестные подорвали в Московской области эшелон с топливом.

В результате акции уничтожили, как минимум одну цистерну (в среднем, 11 тысяч литров топлива).

Об этом сообщают российские СМИ.

Фото и видео также опубликовал телеграм-канал «Баста!».

На кадрах видно перекрытое в обе стороны Можайское шоссе. В Одинцовском городском округе введен план-перехват.

Провели акцию всего в 30 км от резиденции главы РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, Одинцовского района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников