Рядом с резиденцией Путина взорвали эшелон с топливом 18.11.2023, 13:13

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Можайское шоссе в Московской области перекрыто в обе стороны.

Неизвестные подорвали в Московской области эшелон с топливом.

В результате акции уничтожили, как минимум одну цистерну (в среднем, 11 тысяч литров топлива).

Об этом сообщают российские СМИ.

Фото и видео также опубликовал телеграм-канал «Баста!».

На кадрах видно перекрытое в обе стороны Можайское шоссе. В Одинцовском городском округе введен план-перехват.

Провели акцию всего в 30 км от резиденции главы РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, Одинцовского района.

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