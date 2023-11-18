Рядом с резиденцией Путина взорвали эшелон с топливом
- 18.11.2023, 13:13
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Можайское шоссе в Московской области перекрыто в обе стороны.
Неизвестные подорвали в Московской области эшелон с топливом.
В результате акции уничтожили, как минимум одну цистерну (в среднем, 11 тысяч литров топлива).
Об этом сообщают российские СМИ.
Фото и видео также опубликовал телеграм-канал «Баста!».
На кадрах видно перекрытое в обе стороны Можайское шоссе. В Одинцовском городском округе введен план-перехват.
Провели акцию всего в 30 км от резиденции главы РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, Одинцовского района.