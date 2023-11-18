На границе России и Финляндии начались столкновения 18 18.11.2023, 18:19

15,674

Полиция применила слезоточивый газ против нелегалов.

На границе России и Финляндии начались столкновения полиции с желающими пересечь границу нелегалами.

Пограничникам пришлось пустить слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу. Это произошло у КПП «Ниирала». К погранпереходу прибыла группа примерно из 30 человек. Они попытались прорваться через границу.

Накануне в Финляндии приняли решение закрыть КПП, так как на границу стали массово приезжать в поисках убежища граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».