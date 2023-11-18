На границе России и Финляндии начались столкновения18
- 18.11.2023, 18:19
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Полиция применила слезоточивый газ против нелегалов.
На границе России и Финляндии начались столкновения полиции с желающими пересечь границу нелегалами.
Пограничникам пришлось пустить слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу. Это произошло у КПП «Ниирала». К погранпереходу прибыла группа примерно из 30 человек. Они попытались прорваться через границу.
Накануне в Финляндии приняли решение закрыть КПП, так как на границу стали массово приезжать в поисках убежища граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран.