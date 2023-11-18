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На границе России и Финляндии начались столкновения

18
  • 18.11.2023, 18:19
  • 15,674
На границе России и Финляндии начались столкновения

Полиция применила слезоточивый газ против нелегалов.

На границе России и Финляндии начались столкновения полиции с желающими пересечь границу нелегалами.

Пограничникам пришлось пустить слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу. Это произошло у КПП «Ниирала». К погранпереходу прибыла группа примерно из 30 человек. Они попытались прорваться через границу.

Накануне в Финляндии приняли решение закрыть КПП, так как на границу стали массово приезжать в поисках убежища граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран.

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