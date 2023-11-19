Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная-2023» 9 19.11.2023, 10:04

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Шейннис Паласиос

В тройке лидеров также оказались представительницы Таиланда и Австралии.

В ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре состоялся грандиозный финал «Мисс Вселенная-2023». 20 финалисток соревновались за главную корону конкурса.

В конце концов получить статус победительницы удалось представительнице Никарагуа Шейннис Паласиос.

Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямой трансляции.

В тройке лидеров также оказались конкурсантки из Таиланда и Австралии. Они стали первой и второй вице-мисс соответственно.

Корону Шейннис Паласиос вручала прошлогодняя победительница, представлявшая США, Р'Бони Габриэль.

Победительница этого года уже не впервые торжествует на конкурсах красоты. Шейннис также участвовала в «Мисс Мира-2021», где вошла в топ-40. Сейчас девушку считают самой красивой в родной стране, а теперь об этом узнали далеко за пределами Никарагуа.

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