Землю накрыла мощная магнитная буря «красного уровня» 5 19.11.2023, 12:32

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Сколько продлится «солнечный шторм»?

С 18 по 19 ноября проходит магнитная буря красного уровня, которая негативно влияет на метеозависимых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом рассказывает «Апостроф».

В воскресенье, 19 ноября, сила бури составляет 5 баллов, в то время как сутки назад было 6 баллов. Но геомагнитные колебания снова возобновятся с такой же силой уже 20 ноября.

По данным Meteoagent, ближайшая неделя будет настоящим испытанием для метеозависимых людей, так как до 26 числа ожидаются магнитные бури высокого К-индекса 4-5. Особенно трудные дни ожидаются 20, 22, а также 24, 25 ноября.

В этот период люди могут испытывать головную боль, «скачки» давления, иметь бессонницу, угнетенное общее состояние, могут активизироваться хронические заболевания. Чтобы снизить отрицательный эффект магнитных бурь, следует высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом (но не перегружать себя), практиковать дыхательные практики, соблюдать правильное питание, отказаться от кофе, употребление алкоголя, а также пить больше обычной воды.

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