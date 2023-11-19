Установлен новый рекорд цены за бутылку виски
- 19.11.2023, 22:39
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Проданный напиток провел 60 лет в бочке из темного европейского дуба.
На лондонском аукционе Sotheby's бутылку виски Macallan в 1926 году продали почти за 2,2 млн фунтов стерлингов (более 2,7 млн долларов). Об этом накануне сообщило агентство AFP.
В Sotheby's заявили, что был установлен новый рекорд для любой бутылки алкоголя или вина, проданного на аукционе.
Ожидалось, что бутылка виски Macallan 1926 года изготовления принесет значительно меньше – от 750 тысяч до 1,2 млн фунтов стерлингов.
Другая бутылка Macallan 1926 года изготовления уже устанавливала рекорд в 2019 году – тогда на том же аукционе ее продали за 1,5 млн фунтов.
Таких бутылок в мире только 40. Шотландский бренд Macallan разлил их из дубовой бочки 263 в 1986 году.
Руководитель отдела Sotheby's Джонни Фаул рассказал, что ему разрешили отведать драгоценное виски.
«Я попробовал крошечную каплю. Оно очень насыщенное, в нем много сушеных фруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева», – заявил он.
По его словам, напиток провел 60 лет в бочке из темного европейского дуба, отразившемся на его цвете.
«Это не виски, к которому можно относиться легкомысленно. Это насыщенный напиток, но он невероятный», – добавил Фаул.