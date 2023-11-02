«Генерал СВР»: Патрушев столкнулся с проблемой после смерти Путина 2.11.2023, 10:19

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Дублер «не вытягивает».

Популярный российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы РФ Владимира Путина, рассказал, с какими проблемами столкнулось руководство Кремля в последние дни:

— Нынешнее российское руководство в лице секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и примкнувших к нему людей из окружения покойного президента России Владимира Путина, озаботились очередной проблемой.

Если при живом Путине использовать двойника можно было в самых разных условиях, в том числе, с определенным риском для жизни дублера (именно для этого он изначально и был нужен), то теперь, имея двойника-президента в одном лице, все риски пересматриваются заново.

Для двойника президента будут созданы, практически такие же тепличные условия, как и для Путина в последние годы. То есть, помимо всех мер безопасности, включая бункер, будет и режим «самоизоляции» с карантином для участников личных встреч.

Предполагается, что все меры будут не настолько жесткие как для реального Путина, но общий фон будет именно таким. Здесь не только и не столько забота о дублере, сколько еще и возможность ограничить его личное общение из опасения разоблачения. Николай Патрушев достаточно умный человек для того, чтобы понимать, что многочисленные личные контакты двойника с непосвященными, кратно увеличивают риск разоблачения.

Вчерашние сообщения, что якобы президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, это не правда. Лукашенко вчера не разговаривал, даже с двойником. Лукашенко находится в отличных отношениях с Патрушевым и после смерти президента России ведет переговоры с секретарем Совбеза.

Лукашенко по просьбе Патрушева зондирует обстановку в рамках ОДКБ и пытается уговорить Токаева и Пашиняна не покидать организацию еще какое-то время, называя крайнюю дату 1 июня 2024 года.

Для Патрушева важно пройти «выборы» президента России без турбулентности, потрясений и негатива, который может появиться в следствии распада ОДКБ.

Вчера двойник президента в режиме видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Дублер показал себя «экономистом» похлеще Путина наговорив ерунды про «отвертки и иголки», верхом на которых в Россию могут прорваться «постельные клопы» из Европы. Надо отметить, что дублер несравнимо глупее покойного Путина, что становится особо заметно, после получения им разрешения от кураторов высказывать собственное мнение по некоторым вопросам. Чем больше дублер раскрывает рот отходя от написанного текста, тем более очевидно, что он форменный идиот. Но, Патрушеву деваться пока некуда. Других идентичных двойников президента у него нет.

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