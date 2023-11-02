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Мы им не позволим

  • Леонид Невзлин
  • 2.11.2023, 14:31
  • 5,118
Мы им не позволим

Враги атакуют со всех сторон, но Израиль держится.

Если вы не живете в Израиле и читаете основные мировые СМИ, освещающие продолжающуюся войну, у вас вполне может сложиться впечатление, что Израиль сейчас исключительно атакует Газу. Это не так.

В то время как в Газе одна за другой закрываются больницы, потому что у них заканчивается горючее, это же самое горючее никак не закончится у ХАМАСа, который продолжает обстреливать израильскую территорию – каждый день. Не только приграничные районы (хотя и этого достаточно для того, чтобы Израиль хотел и имел право защищаться) – ракеты долетают до центра страны, Иерусалима и Тель-Авива, а иногда и до самого севера. Каждый день израильтяне прячутся в укрытиях, планируют передвижения так, чтобы поблизости всегда было бомбоубежище – и вздрагивают от каждого громкого звука.

Если этого недостаточно, то давайте посмотрим на северную границу страны, с Ливаном. Там идут бои с поддерживаемой Ираном «Хизбаллой» – организацией с мощным запасом современных ракет, которые всегда могут быть направлены на Израиль. Пока это не полноценный фронт, а так – рутина нынешней израильской жизни. Видимо, поэтому СМИ забывают сообщить, что Израиль отражает удар еще и с севера.

Если и этого мало, перенесемся на юг. Его обстреливает из Йемена – вы не поверите, но тоже поддерживаемая Ираном – группировка хуситов. Сирены звучат в курортном городе Эйлат, но ракеты израильская ПВО сбивает еще на подлете, над Красным морем, поэтому здесь атаки на Израиль пока, к счастью, не привели к человеческим жертвам.

А есть еще Западный берег, где пока удается поддерживать относительный порядок, но который может воспламениться в любой момент.

В общем, единственная сторона, с которой Израилю не угрожает опасность – это запад. Там у нас Средиземное море. В него наши враги хотели бы вытолкнуть Еврейское государство и всех евреев. Но мы им не позволим.

Леонид Невзлин, Telegram

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