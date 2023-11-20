Британская разведка: Внутри России растет напряжении 3 20.11.2023, 13:39

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Спецслужбы указали на важный момент.

В столице государства-террориста России 7 ноября состоялся митинг родственников российских оккупантов, которые воюют в Украине. Около 10 человек требовали, чтобы мобилизованных отпустили домой.

За считанные минуты полицейские разогнали так называемую акцию протеста, однако требование митингующих указывают на рост напряжения внутри РФ. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Британская разведка отмечает, что родственники российских оккупантов провели первый публичный уличный протест в Москве после полномасштабного вторжения России в Украину.

Протестующие собрались на Театральной площади и развернули плакаты, на которых выдвинули требования вернуть своих родственников домой. По информации британской разведки, с начала полномасштабной войны россияне в социальных сетях регулярно жалуются на условия службы мобилизованных.

Также отмечается, что драконовское законодательство страны-агрессора РФ не позволяет родственникам оккупантов объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это сделали солдатские матери во время советско-афганской войны 1980-х годов.

В то же время в британской разведке уверены, что немногочисленный митинг в Москве свидетельствует о росте напряжения в России. Бесконечно растянутое боевое развертывание личного состава без ротации все чаще воспринимается отрицательно как самими оккупантами, так и их родственниками.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0d2kiwdC97



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mMReqku2o3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2023

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