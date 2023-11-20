Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип

20.11.2023, 14:17

2,854

По Севастополю снова долбанули.

Пятница выдалась по-настоящему черной. По Севастополю снова долбанули. Корабли разбежались по бухтам. Вроде бы спрятались. Поставили дымовую завесу. Центр города снова накрыла непроглядная пелена. Дрожали окна. Гремели взрывы. Но паники не было. Потому что местный оккупант-губернатор был, как всегда, на вахте – учил жить.

Он решительно предостерег граждан от необдуманных поступков во время обстрела. И в который раз указал подведомственному населению наиболее безопасные места. Ни в коем случае нельзя использовать при обстреле лестницы, лоджии, кабины лифтов. Это не укрытие, а безнадега и верный кирдык. Необходимо просто выяснить, где в помещении несущая стена. И доверить ей жизнь. Лучше всего для этого подойдет коридор. И конечно же туалет. По мнению полувоенного руководителя, если прочно устроиться на толчке, воздушную тревогу можно переждать без потерь.

А Тelegram-каналы запустили странный ролик о последних событиях в этом несчастном Севастополе. Какие-то торговые ряды в крытом помещении. Ничего особенного. Обычные понты. Море света. Широкая лестница, ведущая куда-то ввысь, к еще большему изобилию. Сонные посетители, блуждающие в поисках неведомо чего. И скупой, но четкий комментарий по случаю этой расслабленной прогулки.

Оказывается, все было снято на самом пике тревоги. Посетители торгового центра «Посейдон» никаких сигналов не слышали и во время воздушной атаки расслабленно шатались по залам и галереям. И возникало в этом контексте невольное предположение, что и тут в доступной форме были реализованы губернаторские мысли о всенародной безопасности. Тревожных ситуаций в городе с каждым днем все больше. Подготовка укрытий ведется в темпах, не соответствующих нарастающему спросу. Так что не проще ли гражданам в случае очередного налета и во избежание отдельных проявлений паники и прочих недоразумений не искать впопыхах туалет, как советовал все тот же губернатор, а ориентироваться прежде всего на объекты торговли. И раскошеливаться там уже со смыслом, не скупясь. Точнее, не подвергаясь риску. Поскольку обычная жизнь в оккупированном Крыму далеко не безопасна. И кто знает, что еще будет завтра.

Местная администрация изо всех сил пытается скрыть тревожные события, чтобы хоть как-то поднять боевой дух здешних обитателей. Но прежнего энтузиазма давно уже нет. И с каждым днем все убедительнее спонтанный крик девчушки на безмятежном летнем пляже после удара по военному аэродрому в Ново-Федоровке: «Мамочка, валить надо отсюда!» Надо. И как можно скорее.

Про окурок, брошенный нерадивым охранником в ведро с соляркой, уже никто не пытается рассказывать страшилки малого калибра. Просто пытаются не откровенничать на этот счет. Не было. Не прилетало. Не взрывалось. Еще в ночь на 7 ноября аэродром под Севастополем был атакован украинскими беспилотниками. Выведены из строя два высотных истребителя «Миг-31», способных нести ракеты «Кинжал». Но по старой привычке попытались все это скрыть. А зачем кому-то об этом знать?

Тем более, что с Черноморским флотом тут вообще конфуз. Как выяснилось, его негде спрятать. Вот как с этой атакой на Севастополь. Вопрос стоит четко и однозначно: куда бежать? Надежных укрытий, как выяснилось, нет. А тут вдобавок ко всем неприятностям начались еще осенние штормы. Укачивают. Угнетают. Не дают расслабиться. Искажают окружающую реальность. Вызывают дурные предчувствия.

Из всей российской армады сегодня вне опасности разве только флагманский крейсер «Москва». Да и то потому, что на удивление удачно выбрал курс. После громогласного предложения защитникам каменистого островка в открытом море сдаться он услышал в ответ: «Русский корабль, пошел на…» И что примечательно, в точности выполнил приказ неведомого ему пограничника. Теперь флагману никакие мины, торпеды и воздушные налеты не страшны. А те, кто не последовал за ним, гадают, где бы им укрыться – в Туапсе, в Новороссийске, в Очамчире? Но для опоздавших утешительных ответов нет. Тем более, что подобные события уже случались. И сегодняшние путинские войска только повторяют невыученные уроки.

«Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желание выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненого солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными солдатами на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающегося торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, каждый солдат снимал шапку и крестился».

Это свидетельство давних и слишком рано забытых событий. Лев Толстой, «Севастополь в августе 1855 года». Самое крамольное по нынешним временам сочинение. Не похоже все это на очерк потрясенного очевидца. Это четкая фиксация будущего, уже недалекого. И вполне может так случиться, что и графа за его «Севастопольские рассказы» отнесут к числу иностранных агентов. Ничего чрезвычайного. Время такое – скабрезное и крутое.

Вычислят, привлекут и прищучат всех.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу