Какую пенсию получит уволенный доктор исторический наук

Какую пенсию получит уволенный доктор исторический наук5
- 20.11.2023, 14:25
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Александр Кравцевич работал в ГрГУ имени Янки Купалы.
Гродненскому историку Александру Кравцевичу, которому в сентябре 2023 года исполнилось 65 лет, назначили пенсию. Она составляет 220 рублей в месяц ($ 70).
«Ура! «Социально ориентированное государство» (так мне сказали в райсобесе) назначило для меня ежемесячную пенсию в размере 220 руб. (70 $)! Теперь заживу!», — написал Кравцевич в Facebook.
Hrodna.life выяснил, что Александр Кравцевич сможет приобрести за 220 рублей в месяц в магазине «Евроопт»:
- три десятка яиц «Золотых»;
- пять килограмм томатов;
- пять килограмм моркови «столовой»;
- пять килограмм картофеля;
- пять килограмм яблок;
- 10 бутылок молока «Молочный мир» объемом 1,45 л;
- 10 буханок хлеба «Троицкий» по 560 г. за буханку;
- 10 кг «Лидской» муки высшего сорта;
- 10 кг «Городейского» сахара;
- 1,5 кг «Голени цыпленка бройлера»;
- один килограмм свиного фарша;
- пачка пельменей «Бабушка Аня — домашние» весом 1 кг.
Александр Кравцевич — белорусский историк и археолог. Доктор исторический наук, профессор. Лауреат премии имени Франтишка Богушевича. Работал в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В 2013 году его уволили из ГрГУ имени Янки Купалы. В октябре 2020 года Кравцевича задержали и он три дня находился в изоляторе. После этого, его осудили на штраф в 10 базовых величин (270 рублей).