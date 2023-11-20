Болгария решила выгнать «Лукойл» 20.11.2023, 14:58

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Уже к марту 2024 года.

Не прошло и двух месяцев с тех пор, как власти Болгарии решили досрочно прекратить закупки российской нефти, и вот уже они передвинули крайний срок еще на восемь месяцев вперед. К 1 марта 2024 г. исключение, которое Евросоюз дал Болгарии, вводя эмбарго на импорт нефти из России, перестанет действовать, пишет The Moscow Times.

ЕС разрешил Болгарии продолжать завозить нефть до конца 2024 г., поскольку энергетический сектор страны сильно зависел от российского сырья, доставляемого по Черному морю. Нефть поступает на НПЗ «Нефтохим», расположенный в приморском Бургасе. Это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие на Балканском полуострове и основной поставщик топлива на болгарский рынок. В основном принадлежащий «Лукойлу» завод снабжается российской и казахстанской нефтью, доставляемой из Новороссийска.

В сентябре парламент Болгарии постановил, что «Нефтохим» должен сократить потребление российской нефти до 80% к концу этого года и совсем отказаться от нее к 31 октября 2024 г. Но теперь депутаты решили перенести дедлайн на 1 марта, сообщает Politico, после того как выяснилось, что лазейка позволила России заработать почти 1 млрд евро.

НПЗ продает нефтепродукты, сделанные из полученного по Черному морю сырья, не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, в том числе в страны ЕС. В этом нет нарушения санкций, однако размер лазейки стал понятен только сейчас. С 5 февраля, когда начало действовать исключение, по 31 октября этого года Россия заработала 983 млн евро на поставках нефти в Болгарию, показало расследование НКО Global Witness, Центра изучения демократии, Центра исследования энергетики и чистого воздуха и Politico. Расчеты были сделаны на основании данных об импорте нефти из России, ценах на нефть и налогах, которые обычно взимаются в России при добыче и экспорте нефти.

Кроме того, за этот же период НПЗ принес «Лукойлу» почти 500 млн евро прибыли, говорилось в секретном докладе, подготовленном для болгарского парламента, с которым ознакомилось Politico.

Несмотря на перенос сроков, времени до 1 марта достаточно, чтобы «гарантировать отсутствие шока для внутреннего рынка топлива», заявил министр финансов Асен Василев.

Конечная цель Софии – лишить Россию нефтедолларов за счет не только прекращения закупок ее нефти, но и смены собственника НПЗ. Немногим более месяца назад правительство ввело 60%-ный налог на прибыль «Нефтохима». Ставка вернется на уровень 15% только после того, как у НПЗ появится новый собственник, сказал Василев Financial Times. По его словам, действия властей заставили «Лукойл» начать искать покупателей, и некоторые уже проявили интерес.

Правительство также обязало НПЗ потратить не менее 500 млн евро на модернизацию и перенастроить оборудование на переработку менее сернистой нефти, чем закупаемый российский сорт Urals.

Ранее «Лукойл» лишился НПЗ на Сицилии, который был ведущим в Италии, обеспечивая более 20% нефтепереработки, и одним из крупнейших в Европе. Завод снабжался в основном российской нефтью, но поставки прекратились после введения эмбарго ЕС в декабре 2022 г. Он был продан по требованию итальянского правительства в начале этого года, компания GOI Energy при поддержке сырьевого трейдера Trafigura, который стал поставлять заводу нефть, заплатила за него 1,5 млрд евро.

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