Неприятные сюрпризы для Лукашенко Telegram-канал «Письма к дочери»

20.11.2023, 15:10

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Старого пса новым штукам не выучишь.

Коррупцию душили-душили, душили-душили, душили-душили. Тридцать лет душили. А как выборы, так она сразу как новенькая. Не так-то коррупция у нас хорошая. Такую коррупцию дай бог каждому. Но как выборы, то не дай Бог никому.

Потому что перед выборами положено заботиться о народе. И не важно, что народ про борьбу с коррупцией никого не просил. Вот кое-кто решил, что народу нравится, значит все. Народу деваться уже некуда.

Хотя по нынешним временам борьба с коррупцией может впечатлить уже только самые отсталые слои населения. Ну, потому что у остальных было тридцать лет, чтобы привыкнуть. Что к борьбе, что к коррупции.

Но, как говорится, старого пса, новым штукам не выучишь. Вот каким трюкам тридцать назад выучился, такие и показывает. Потому что имеет острый предвыборный дефицит народной любви и не имеет фантазии. Потому что народу надо показать, что о нем заботятся. А посадить молочников, разоблачить черных перевозчиков и помахать у председателя колхоза перед носом гранатометом – это такой дешевый способ, не требующий дополнительных финансовых затрат.

Даже наоборот. Если посадить молочников, то с них еще можно что-нибудь конфисковать в троекратном размере. То есть, с одной стороны – забота о народе, а с другой – польза для государственных финансов. А государственным финансам лишняя польза не помешает.

Хотя я по-прежнему не понимаю, почему кое-кто так суетится. У него же до выборов три месяца и полная стабилизация общественно-политической обстановки в стране. Вот уже стабилизировали так, что дальше некуда. Одних экстремистов насчитали три с половиной тысячи человек. И каждый же день находят новых с экстремистским образом мыслей. И с такими показателями разоблаченного экстремизма уже, кажется, можно было и не переживать за предвыборную стабильность.

А на душе все равно не спокойно. И даже восемь очень специальных подразделений, созданных генералом Карпенковым, не внушают чувства уверенности. Поэтому генералу Шуневичу доверено создать к ним еще отдельную охотничье-рыболовную снайперскую бригаду.

Потому что народную любовь никак не получается вернуть, сколько ты этот неблагодарный народ ни сажай. А когда нет народной любви, то понимаешь, что даже в полной стабилизации могут случиться неприятные сюрпризы.

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