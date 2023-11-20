«Армия дронов» ВСУ за неделю уничтожила технику россиян на миллионы долларов 20.11.2023, 15:49

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Поражено 214 единиц российской техники.

Украинские защитники при помощи беспилотников, собранных в рамках государственного проекта «Армия дронов», минусовали за неделю более 200 единиц военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что бойцы Сил обороны Украины с помощью таких «птичек» продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом.

«Минус миллионы долларов - Армия дронов поразила 214 единиц российской техники», - рассказал министр.

Так, в период с 13 по 20 ноября ударным подразделениям, которые обеспечиваются в рамках «Армии дронов», удалось поразить и уничтожить:

- 39 танков оккупантов,

- 31 орудие,

- 41 бронированная машина,

- 66 грузовиков,

- 19 САУ,

- 4 единицы радиотехнического оборудования,

- 5 систем ПВО ("ТОР" и не только),

- 3 миномета / ПТРК / пулемета,

- 132 опорных пунктов,

- 6 РСЗО,

- 4 склада БК / горючего,

- 89 военных РФ.

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