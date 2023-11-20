«С тех пор они начали тихо ненавидеть Лукашенко»2
- 20.11.2023, 15:52
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Белоруска рассказала о настоящих коррупционерах.
Залезешь в интернет, почитаешь новости — и мысли не дают покоя. Это же надо! Тот, кто обещал победить коррупцию, вырастил ее до таких страшных размеров, пишет читательница Charter97.org.
В эти дни наблюдаем за новой вскрытой коррупционной схемой. На этот раз — в молочной сфере. Арестованы коррупционеры из холдинга «Бабушкина крынка». Еще, кажется, не успела остыть новость о коррупционерах из сахарной отрасли. Целые области, да что тут говорить, всю страну заполонила коррупция. Здесь вспоминаются и коррупционные дела ортопедов, и деревообработка, и медицинское оборудование. Можно долго перечислять разоблаченных и казненных, но ситуация кардинально не меняется.
Конечно же, пытать и убивать их в тюрьмах не будут, просто попросят поделиться наворованным имуществом. А после тихонько переведут на руководящую должность на другое предприятие, где мастера-коррупционеры будут налаживать новые «схематозы» и преданно служить лукашизму, хваля диктатора. В знак благодарности будут издеваться над своими подчиненными еще сильнее, с надеждой выслужиться и снова не попасть за решетку.
А мне вспомнилась жизненная ситуация наших соседей. Они (Петр и Валерий) работали водителями на комбикормовом заводе. С этого имели кое-какой доход. Ссыпали себе тот комбикорм, держали много свиней, да еще умудрялись мехами продавать соседям. А взяв в субботу рюмку, хвалили Лукашенко и его режим: мол, кто не ленится, то деньги всегда заработает, а не любят диктатора лентяи и недотепы. Но судьба сложилась так, что кто-то из доброжелателей донес на них, однажды на моих глазах их брутально задержали, положили на пол, руки сцепили наручниками за спиной и арестовали. История это имело следующее продолжение: дали им штрафы и оставили работать водителями, правда, поручили развозить рабочих. Конечно, какие-то капли бензина им получается украсть, но это уже совсем другой уровень дохода. С тех пор начали они тихо ненавидеть Лукашенко и его шайку, а взяв рюмку и раскрепостившись, желать диктатору сходить к «Абраму на пиво».
Бороться с этим явлением в нынешнем государстве, по-моему, пока что бессмысленно. Коррупция и кражи как процветали, так и будут процветать, пока существует диктатура. Ведь диктатура— это и есть коррупция на высшем уровне.