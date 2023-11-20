Лукашенко обиделся на Сербию 8 20.11.2023, 15:52

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И поручил послу «разобраться».

Лукашенко выразил недовольство политикой властей Сербии и потребовал «серьезно изучить» ситуацию в этой стране. Такое поручение он дал 20 ноября, назначая новых послов.

Белорусское диппредставительство в Сербии возглавил Сергей Малиновский. Он же будет по совместительству представлять официальный Минск в Республике Северная Македония.

Новому послу Лукашенко поручил «серьезно изучить» ситуацию в Сербии.

— Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси, — поставил задачу Александр Лукашенко. — Если они хотят (сотрудничать с Беларусью. — Прим. ред.), значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним.

Лукашенко подчеркнул, что Малиновскому в Сербии «надо политически разобраться, чего они хотят».

— Одно дело заявлять, а делать совершенно иное — такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться, — сказал политик.

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