В гродненской гимназии на уроке танцев умерла шестиклассница 1 20.11.2023, 17:07

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Девочке было 12 лет.

В пятницу, 17 ноября, в одной из гимназий Гродно на уроке умерла шестиклассница. Девочке стало плохо, ей оказывали медпомощь, но спасти ее не удалось, рассказали «Зеркалу» читатели. Министерство образования о ЧП пока не сообщало.

Как рассказал родственник одного из учеников, в гимназии №5 в Гродно умерла шестиклассница. Девочке было 12 лет. В этом учреждении образования есть классы с хореографическим уклоном, и ЧП произошло на уроке танцев.

— Насколько я знаю, у детей ежедневно уроки танцев, иногда они дольше двух часов, нагрузка большая, но детям нравится. Ну и в пятницу прямо на уроке девочке стало плохо, она умерла. Учителей после случившегося собирали на какое-то совещание и, наверное, сказали, чтобы они молчали. Потому что родителям об этом ничего в школе не говорили — ни в новостях, ни в чатах информации нет. Но это возмутительно — хотя бы объяснили причину, поставили родителей в известность, чтобы хотя бы они знали, может, где-то за здоровьем детей больше следить нужно, к врачу ходить чаще, когда такие нагрузки, — рассказал собеседник.

По его словам, когда ребенку стало плохо, проводились реанимационные действия, вероятно, приезжала скорая, но откачать девочку не смогли. Неофициально причина смерти — проблемы с сердцем.

В гимназии, куда журналистка «Зеркала» позвонила как мама одной из учениц, подтвердили: шестиклассница умерла во время урока.

— Стало плохо, упала в обморок — и все, врачи не смогли откачать, оказать помощь. Там у ребенка были проблемы со здоровьем, — объяснили в администрации, подробности по телефону рассказывать отказались.

Официально местные власти Гродно или Министерство образования о ЧП с гибелью ребенка на уроке не сообщали. Пока неизвестно, проводится ли какая-то проверка.

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