В Албании оппозиционные депутаты устроили пожар в сессионном зале 20.11.2023, 17:46

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В знак протеста.

Албанские оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента в понедельник в знак протеста против того, что, по их словам, является все более авторитарным правлением социалистов.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Депутаты-демократы зажгли файеры и поставили стулья друг на друга посреди зала, как только премьер-министр Эди Рама занял свое место для голосования за бюджет на следующий год. Граница из охранников не позволила оппозиционным депутатам приблизиться к местам чиновников.

Левые социалисты, которые имеют 73 места в 140-местном парламенте, провели быстрое принципиальное голосование и закрыли заседание за 5 минут. Дебаты по каждому пункту бюджета ожидаются позже на этой неделе.

Один из файеров вызвал небольшой пожар, который потушили сами же оппозиционные депутаты.

Оппозиция хочет создать парламентские следственные комиссии для расследования вероятных случаев коррупции с участием Рамы и других высокопоставленных чиновников.

Социалисты говорят, что требования оппозиции не соответствуют конституции.

Газменд Барди, один из оппозиционных депутатов, заявил, что они не позволят парламенту выполнять свою нормальную работу.

«Наша борьба заключается в том, чтобы показать каждому гражданину, что это не тот парламент, который их представляет», – сказал он.

Но Бледи Кучи, председатель парламентской фракции социалистов, призвал албанцев обратить внимание на то, что парламент утверждает самый большой бюджет за всю историю и вдвое больше, чем в 2013 году, когда социалисты пришли к власти.

«В условиях демократии оппозиция выступает с альтернативами, а не с файерами», – добавил он.

Беспорядки начались в прошлом месяце, за два дня до того, как прокуратура обвинила Сали Беришу, бывшего премьер-министра и президента от Демократической партии, в коррупции из-за схемы покупки земли.

Прокуратура утверждает, что 79-летний Бериша оказал финансовую помощь своему зятю, который был арестован. Бериша заявил, что они оба невиновны, и утверждает, что дело является политически мотивированным и что за ним стоит его оппонент Рама.

Барди сказал, что оппозиция радикализирует свои протесты, но не уточнил, как именно.

Оппозиция разделилась по меньшей мере на три группировки с 2021 года, когда Берише и членам его семьи был запрещен въезд Соединенными Штатами, а затем и Великобританией, из-за вероятной причастности к коррупции. Бериша является четвертым высокопоставленным чиновником Албании, которому запрещен въезд в США из-за обвинений в коррупции.

Посткоммунистическая Албания борется с коррупцией, которая препятствует демократическому, экономическому и социальному развитию страны.

В начале ноября рост напряженности в парламенте заставил парламент Албании в среду перенести заседание в онлайн-режим, что вызвало протесты оппозиции.

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