Пятерых студентов гомельского медуниверситета арестовали за «экстремизм» 20.11.2023, 18:11

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Нескольких из них судил Сергей Карманович.

Пятерых студентов Гомельского государственного медицинского университета арестовали и оштрафовали за «экстремизм» в интернете, узнала «Гомельская вясна».

Против студентов в РОВД Центрального района Гомеля оформили административные дела по части 2 статьи 19.11 КоАП — «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности либо пропагандирующей такую деятельность». Задержанных поместили в изолятор временного содержания до суда.

Согласно материалам административного дела, Николай Вакульчик, администратор интернет-сообщества в соцсети, хранил в группе «экстремистские материалы», а Николай Лин в группе в мессенджере «ВКонтакте» разместил статью, через которую можно было перейти на канал с «экстремистскими материалами». За это они были подвергнуты аресту на 15 суток. Дела рассматривал 20 октября судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович.

Также в том же суде Центрального района Гомеля были вынесены еще два решения. Дела рассматривала судья Татьяна Волкова. По ее решению, Максим Качайло 20 октября был оштрафован за то, что в соцсети на своей общедоступной странице разместил логотип, включенный в список «экстремистских материалов», по которому можно можно было перейти на канал с «экстремистскими материалами». Кирилл Лукашевич, согласно материалам дела, рассмотренного 23 октября, то же самое сделал в группе в соцсети «ВКонтакте». На них наложены штрафы в 20 базовых величин — 740 рублей.

Марина Тюшкевич, как следует из оформленного против нее дела, пересылала в мессенджере сообщения из «экстремистских» интернет-ресурсов. За это 23 октября в суде Гомельского района она подверглась штрафу в 10 базовых величин — 370 руб. Дело рассматривал судья Андрей Сусло.

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