Зеленский предложил ввести санкции к производителям оружия из Беларуси 20.11.2023, 18:32

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Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о секторальных санкциях к Российской Федерации и Беларуси в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 10271.

Проектом предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:

1 запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;

2 остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования.

3 запрещение передачи резидентам РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ;

4 прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.