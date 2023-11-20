Эталонные нелюди Анатолий Несмиян

20.11.2023, 18:47

Анатолий Несмиян

В чем смысл существования Симоньян.

Удивительно не то, что не нашли экстремизм, а то, что вообще проверяли на него. Призывы к ядерной войне от пропагандиста - это ведь не пять ценников в магазине. А если кому-то что-то показалось, то это его личное дело.

Вот если бы Симоньян лозунги на заборах писала пацифистские - тогда однозначно враг и 10 лет без права переписки. А призывы к ядерному испепелению - это как раз очень скрепно.

На самом деле даже совсем людоедские высказывания Симоньян и ее коллег (коих уже не перечесть) - это все равно не повод закрывать им рот. В каком-то смысле и хорошо, что есть люди, для которых сеять ненависть и животную злобу ко всему - смысл существования. Чтобы сравнивать что-то с чем-то, нужен эталон. Наша пропаганда и ее представители - это эталонные нелюди. Существа с этикой, в которой нет ничего человеческого.

Чтобы не превратиться в такую нелюдь, ее нужно иметь перед глазами, и наличие Симоньян очень полезно с этой точки зрения. Поэтому даже Симоньян имеет полное право высказывать свои бесчеловечные идеи. Ну, и кроме того, свобода слова - штука такая. Если она есть - то для всех, и для нелюди тоже.

Анатолий Несмиян, Telegram

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