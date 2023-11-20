Власти Беларуси хотят ввести изменения по алкогольному рынку 9 20.11.2023, 19:08

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Одно из возможных новшеств касается самогона.

В Беларуси хотят ввести изменения по производству и обороту алкогольной продукции. Одно из возможных новшеств — государство собирается расширить для частников возможности по ввозу и продаже импортного спиртного. Соответствующий законопроект появился на Национальном правовом интернет-портале.

Законопроектом предусмотрено, что исключительное право государства не будет распространяться на импорт алкоголя для магазинов беспошлинной торговли, которые работают для иностранных дипломатов.

Также частники смогут заниматься поставками алкоголя на официальные мероприятия в посольствах и консульствах, представительствах международных организаций в нашей стране.

Напомним, сейчас магазины беспошлинной торговли, которые работают для иностранных дипломатов, находятся под крылом компании управделами Лукашенко «Дипсервис». Этим также занимаются компании «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» и «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», в которых есть частный капитал и доля «Дипсервис». Последние годы также активно развивалась компания «МаркетЛига», которую учредили «Белтаможсервис» и «Президентский спортивный клуб».

Также частникам хотят разрешить импортировать алкоголь для международных выставок и ярмарок. Но не больше 2,5 литра каждого наименования спиртного. Речь об образцах и экспонатах. Такой алкоголь хотят разрешить ввозить как организаторам, так и участникам таких мероприятий.

Частным переработчикам алкоголя могут разрешить ввозить в нашу страну спиртное емкостью до 2 литров.

Власти также хотят ввести новшества по алкоголю, который можно продавать в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках. Сейчас разрешена реализация оригинальных алкогольных напитков, которые произведены по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов. Речь идет о воссоздании белорусских национальных традиций.

Чиновники намерены расширить перечень алкоголя, который можно продавать в таких местах. Они хотят добавить спиртное, которое производят из натурального зернового и растительного сырья по нетрадиционной технологии через перегон спиртосодержащей массы через специальные аппараты. Проще говоря, речь о самогоне.

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