В Беларуси запретили продавать карася и «царскую» рыбу из России 1 20.11.2023, 20:06

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В составе рыбы нашли недопустимую для использования при производстве пищевой продукции добавку.

В реестр опасной продукции Госстандарта попали сушеные карась и «царская» рыба из России, которые признали опасными.

Так, ломтики солено-сушеного карася с перцем от российского производителя «Витязь» из деревни Шевинской в Ковровском районе запретили продавать из-за несоответствия требованиям безопасности пищевых добавок. В частности, в составе рыбы нашли недопустимую для использования при производстве солено-сушеной рыбной пищевой продукции добавку — консервант сорбат калия (Е202). Кроме того, в маркировке не была указана страна нахождения изготовителя.

Также из-за этого консерванта в Беларуси забраковали рыбу «царскую» солено-сушеную от этого же российского производителя. Но еще в Госстандарте обратили внимание на то, что производитель в наименование своей продукции не включил зоологическое название биологический вид, а также вид разделки, что ее недостоверно характеризует, не позволяя отличать от других схожих продуктов.

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