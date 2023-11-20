В центре Минска закрылась известная гостиница, которая проработала 15 лет 20.11.2023, 20:15

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Это был первый пятизвездочный отель в столице Беларуси.

Гостиница Crowne Plaza закрыта с 20 ноября. Информация об этом появилась в ее инстаграме. Это заметило издание Realt.by.

Crowne Plaza на Кирова, 13 перестала работать с 20 ноября. Причины закрытия не сообщаются.

— Сроки возобновления работы отеля на данный момент неизвестны, — говорится в сообщении на сайте.

Гостиница работала в Минске с 2008 года. Это был первый пятизвездочный отель в столице Беларуси. Управляла гостиницей компания «Минск Принцесс Отель», подконтрольная турецкому холдингу «Ирада».

Эта же компания должна была превратить бывшее здание полиграфкомбината имени Якуба Коласа в центре Минска в еще одну пятизвездочную гостиницу на 250 номеров. Однако через три года после заключения инвестдоговора, в 2016 году, его расторгли по соглашению сторон из-за скопившихся у инвестора штрафных санкций и заключили договор на проектирование и строительство, то есть без льгот. Позже «Минск Принцесс Отель» получил согласие президента на перепрофилирование здания полиграфкомбината не в отель, а в многофункциональный комплекс. Предполагалось, что теоретически в здании может быть и торговля, и офисы. Потом турки нашли соинвестора и сейчас на полиграфкомбинате идет реконструкция.

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