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Шесть футболок Месси продадут с аукциона минимум за $10 млн

  • 20.11.2023, 21:20
Шесть футболок Месси продадут с аукциона минимум за $10 млн
Лионель Месси

Этот лот может побить рекорд майки Майкла Джордана.

Sotheby's выставит на аукцион комплект из шести футболок, которые лидер сборной Аргентины Лионель Месси носил в первых таймах матчей чемпионата мира в Катаре, включая победный финал. Об этом сообщает AP.

За футболки планируется выручить более $10 млн.

Аукцион пройдет с 30 ноября по 14 декабря в Нью-Йорке, в эти даты футболки можно будет увидеть на бесплатной выставке в штаб-квартире Sotheby's.

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