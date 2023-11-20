закрыть
20 ноября 2023, понедельник, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский передал «послание» Байдену

  • 20.11.2023, 21:48
  • 1,978
Зеленский передал «послание» Байдену

О чем речь.

Президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Джо Байдену поздравления с днем рождения и пожелал ему победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе встречи с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

«Мы благодарны президенту Байдену, передайте наилучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения. Мы желаем президенту победы, а он уже определит, где и на каком направлении», - заявил Зеленский во время встречи с Остином, который находится с визитом в Киеве.

Также президент Украины поздравил Байдена у себя в Twitter. Он подчеркнул, что как и все украинцы, благодарен США за лидерство в защите свободы и жизни в тяжелые времена.

«Каждый раз, когда украинцы отмечают символические дни, звучит одно пожелание: пожелание победы. И мы сегодня желаем президенту Байдену, что так нужно свободе: победы в нашей совместной борьбе против агрессии и террора», - отметил он.

Напомним, сегодня, 20 ноября, президент США Джо Байден празднует свой 81 день рождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров