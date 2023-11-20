Зеленский передал «послание» Байдену 20.11.2023, 21:48

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О чем речь.

Президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Джо Байдену поздравления с днем рождения и пожелал ему победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе встречи с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

«Мы благодарны президенту Байдену, передайте наилучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения. Мы желаем президенту победы, а он уже определит, где и на каком направлении», - заявил Зеленский во время встречи с Остином, который находится с визитом в Киеве.

Также президент Украины поздравил Байдена у себя в Twitter. Он подчеркнул, что как и все украинцы, благодарен США за лидерство в защите свободы и жизни в тяжелые времена.

«Каждый раз, когда украинцы отмечают символические дни, звучит одно пожелание: пожелание победы. И мы сегодня желаем президенту Байдену, что так нужно свободе: победы в нашей совместной борьбе против агрессии и террора», - отметил он.

Напомним, сегодня, 20 ноября, президент США Джо Байден празднует свой 81 день рождения.

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