В Беларуси есть проблема, о которой стараются не говорить чиновники 20.11.2023, 22:38

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Здесь и жилищный вопрос, и интересы льготников.

В Беларуси по-прежнему не удается восстановить темпы строительства нового жилья. За январь-октябрь организации всех форм собственности возвели недвижимости на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Белстат. Причем меньше стали возводить жилья в том числе для льготников, пишет «Зеркало».

За 10 месяцев этого года было возведено 32,2 тыс. новых квартир, а за аналогичный период 2022-го — 35,3 тыс. Снижение — на 8,2%.

За десять месяцев этого года в целом по стране возвели 2 млн 974,1 тыс. м² общей площади жилья. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Если сравнивать по регионам, то хуже всего этот в Минске, где снижение темпов строительства жилья в годовом выражении на уровне 26,1%. Падение этот показателя в январе-октябре к аналогичному периоду 2022-го было зафиксировано также в трех областях — Гомельской (-22,9%), Гродненской (-13,2%) и Брестской (-4%). Рост был зафиксирован в Могилевской, Минской и Витебской областях — на 16,6%, 12,3% и 12% соответственно.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране в январе-октябрь этого года ввели в эксплуатацию 1 млн 128,6 тыс. квадратных метров общей площади (37,9% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 1 млн 176,1 тыс. квадратных метров общей площади (38,2% от общего объема введенного жилья).

С господдержкой за 10 месяцев нынешнего года построили 791,7 тыс. квадратных метров (годом ранее — 889,8 тыс. квадратных метров).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 988,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,2% от общего ввода по стране. Годом ранее — 965,3 тыс. квадратных метров, или 31,3%.

Тем временем чиновники стараются не акцентировать внимание на падении темпов строительства жилья. К примеру, 15 ноября Александр Червяков, который на тот момент занимал пост министра экономики, заявлял, что лучше всего ситуация в таких сфера, как промышленность, строительство и торговля. При этом он не стал говорить о проблемах с возведением нового жилья.

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