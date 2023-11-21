Стало известно, что произошло с бывшим послом Беларуси в Китае

Стало известно, что произошло с бывшим послом Беларуси в Китае1
- 21.11.2023, 8:26
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Опубликован документ.
Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько ушел в отставку. Это следует из указа Александра Лукашенко, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
«…Освободить Сенько Юрия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике в связи с выходом в отставку», — говорится в документе.
Напомним, Юрию Сенько 56 лет. До своего назначения на должность посла Беларуси в Китае в ноябре 2020 года шесть лет проработал председателем Государственного таможенного комитета Беларуси.
20 ноября Александр Лукашенко назначил новым послом Беларуси в Китае Александра Червякова, занимавшего до этого пост министра экономики Беларуси.