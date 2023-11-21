«В России начинаются серьезные тектонические потрясения» 21.11.2023, 8:30

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Путин активно помогает сценарию распада РФ.

Россию ждет распад – и этот сценарий неизбежен. Более того – его активно помогает реализовать глава страны-агрессора Владимир Путин.

С возвращением остатков военных-оккупантов городам и селам России не поздоровится. Об этом заявил «24 Каналу» российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Каким будет распад России

Россия собрала для войны в Украине преступников и социально необеспеченных лиц. Те, кто сможет выжить, вернутся на свои малые родины и тогда внутри страны-оккупанта начнутся настоящие проблемы.

«Я думаю, что это не закончится просто поножовщиной, это может перерасти в серьезные тектонические потрясения для России. Возможно, они приведут к завершению судьбы империи», – предположил оппозиционный журналист.

Конфликты среди местных и «героев» войны, сумевших выжить и вернуться, будут обостряться на почве национальностей. Такой сценарий Россия уже проигрывала для собственной выгоды.

«Поэтому я думаю, что это организованная история. Такие конфликты будут в дальнейшем. Они связаны с этническими, национальными и религиозными проблемами. Россию ждут серьезные потрясения и я сомневаюсь, что она, как целостное государство, их переживет», – добавил Яковенко.