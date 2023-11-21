Из открытого окна доносятся злобные крики Соловьева

Из открытого окна доносятся злобные крики Соловьева2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 21.11.2023, 8:39
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Холодный ветер кружит рваные бумажки «великого союза» Путина и Китая.
Байден встретился с Си и, видимо, неплохо с ним поговорил. Во всяком случае, скажем осторожнее, провалом эта встреча для двух сторон не является.
Но для воспаленных геополитических представлений российских сторонников Путина сам по себе факт такой встречи – катастрофа.
Отсюда злоба на Китай Владимира Соловьева, которая для многих оказалась неожиданной.
Но ларчик открывается просто. Встреча Байдена и Си показывает, что твердого китайского тыла у Путина нет. Та самая совместная антизападная декларация, которая была провозглашена в Пекине до 24 февраля, оказалась бумажкой. Если Путин на нее рассчитывал, то это была наивность.
Месяцы и месяцы пропаганды «поворота на восток», «с нами большинство человечества», все то, чем так любили щеголять пропагандисты из рептильных медиа и МИДа обесценилось.
Холодный ноябрьский ветер кружит рваные бумажки великого союза Путина и Китая против Америки. Порхает снег. Из приоткрытого окна доносятся злобные крики из телевизора. Это – Соловьев.
Телеграм-канал «СерпомПо»