закрыть
21 ноября 2023, вторник, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из открытого окна доносятся злобные крики Соловьева

2
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.11.2023, 8:39
  • 7,112
Из открытого окна доносятся злобные крики Соловьева

Холодный ветер кружит рваные бумажки «великого союза» Путина и Китая.

Байден встретился с Си и, видимо, неплохо с ним поговорил. Во всяком случае, скажем осторожнее, провалом эта встреча для двух сторон не является.

Но для воспаленных геополитических представлений российских сторонников Путина сам по себе факт такой встречи – катастрофа.

Отсюда злоба на Китай Владимира Соловьева, которая для многих оказалась неожиданной.

Но ларчик открывается просто. Встреча Байдена и Си показывает, что твердого китайского тыла у Путина нет. Та самая совместная антизападная декларация, которая была провозглашена в Пекине до 24 февраля, оказалась бумажкой. Если Путин на нее рассчитывал, то это была наивность.

Месяцы и месяцы пропаганды «поворота на восток», «с нами большинство человечества», все то, чем так любили щеголять пропагандисты из рептильных медиа и МИДа обесценилось.

Холодный ноябрьский ветер кружит рваные бумажки великого союза Путина и Китая против Америки. Порхает снег. Из приоткрытого окна доносятся злобные крики из телевизора. Это – Соловьев.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров