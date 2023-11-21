Уникальная операция ГУР в Курской области: уничтожена «драгоценная» техника РФ 1 21.11.2023, 9:17

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Бойцы спецназа нанесли удар в 60 км от границы с Украиной.

На днях Главное управление разведки Минобороны показало ролик, на котором сняли операцию разведчиков в Курской области РФ. Там была поражена радиотехническая позиция российских оккупантов.

Как рассказали эксперты Defense Express, россияне расположили свои РЛС недалеко от одного из населенного пункта Дмитриев – он расположен в около 60 км от границы с Украиной. Вероятно, бойцы ГУР работали ночью, а в качестве средства поражения использовали ударные беспилотники.

Ущерб, который получили российские системы, оценить по кадрам трудно. Однако по меньшей мере было повреждено драгоценное оборудование этих систем. В частности, во время операции была поражена радиолокационная станция 55Ж6 «Небо».

Отмечается, что семейство РЛС метрового диапазона «Небо» создавалось еще во времена СССР и впоследствии модернизировалось уже в РФ.

«Базовый вариант РЛС 55Ж6 «Небо» для войск ПВО поставлялся в с 1986 года. Предназначена для обнаружения, распознавания и определения координат и сопровождения воздушных целей, в том числе и самолетов. В базовой версии зона обзора составляет 600 км (1200 км предельная), дальность определения координат цели типа самолет на высоте 300 м составляет 65 км, 10 000 м – 300 км, 20 000 м – более 400 км. Точность по дальности составляет 400-500 м, по высоте – 750-850 м», – пояснили специалисты.

С 2020 года в войска ПВО РФ поставляется глубокая модернизация РСЛ «Небо-Т». По словам пропагандистов, она получила большую точность сопровождения аэродинамических и баллистических целей в радиусе до 600 км.

Также в ГУР показали кадры поражения вероятно РЛС 64Л6 «Гамма-С1». Как пояснили эксперты – это мобильная трехкоординатная РЛС сантиметрового диапазона, предназначенная для кругового или секторного обзора воздушного пространства для средств ПВО. Она была принята на вооружение в 2003 году.

«Эта РЛС должна определять координаты цели, ее принадлежность, класс, выдавать информацию средствам ПВО. Дальность зоны обзора составляет от 10 до 300 км, Точность – 50 м по дальности и 400 м по высоте», – отметили в Defense Express.

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