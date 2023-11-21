В Нидерландах избили пивной бутылкой фаната Путина 2 21.11.2023, 9:23

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Тьерри Боде

Лидеру пророссийской партии нанесли серьезные травмы.

В городе Гронинген на севере Нидерландов совершили нападение на главу списка ультраправой популистской партии Нидерландов «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде.

Ему нанесли серьезные травмы – ударили бутылкой из-под пива в кафе, говорится в сообщении NOS.

Нападение произошло в тот момент, когда Боде вместе с другими кандидатами в депутаты от FVD находился в пабе на предвыборном мероприятии.

Пророссийского политика ударили по затылку, а также в висок возле глаза. Боде госпитализировали в одну из больниц Гронингена. Ранение лица получил также его охранник.

Как говорится в сообщении NOS, нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Отметим, что Боде уже не в первый раз получает на орехи. Почти месяц назад его ударили зонтиком по голове во время визита в Гентский университет. Боде получил легкое сотрясение мозга и на несколько дней приостановил предвыборную кампанию.

Чем известен Тьерри Боде

Лидер ультраправой FVD является откровенным евроскептиком, сейчас является небольшой оппозиционной партией, которая имеет пять мест из 150 в нижней палате парламента Нидерландов и одно из 75 мест в Сенате.

Ранее Боде выступал со скандальными заявлениями, оправдывающими войну РФ против Украины. «Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс», - заявлял Боде после начала войны РФ против Украины.

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