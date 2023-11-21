Симоньян выдвинула ультиматум
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 21.11.2023, 9:51
- 2,470
Лидер клоунов снова опозорилась.
И снова Боброедка.
Лидер клоунов выдвинула ультиматум Украине и НАТО:
«Даже если мы добьемся гарантий нейтрального статуса, невступления Украины в НАТО и они будут подписаны и кровью смазаны, и на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден — это ничего не значит. <...> Единственная договоренность, которой можно верить, — это сила. Собственная сила и мощь. И страх с обратной стороны».
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»