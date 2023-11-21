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Симоньян выдвинула ультиматум

  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 21.11.2023, 9:51
  • 2,470
Симоньян выдвинула ультиматум

Лидер клоунов снова опозорилась.

И снова Боброедка.

Лидер клоунов выдвинула ультиматум Украине и НАТО:

«Даже если мы добьемся гарантий нейтрального статуса, невступления Украины в НАТО и они будут подписаны и кровью смазаны, и на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден — это ничего не значит. <...> Единственная договоренность, которой можно верить, — это сила. Собственная сила и мощь. И страх с обратной стороны».

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