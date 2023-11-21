Зеленский заявил о ликвидации Путина 1 21.11.2023, 10:00

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И раскрыл детали российского плана.

Украина имеет право ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, если у нее появится такая возможность. Страна-агрессор также не отказывается от планов устранить украинское руководство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun.

По его словам, Россия не отказывается от планов ликвидации украинского руководства и пытается сделать это каким-либо возможным способом.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, Украина в свою очередь также ликвидирует Путина, если появится такая возможность.

Президент отметил, что у Украины есть полное право это сделать, поскольку защищает свою землю.

«Это война, и у Украины есть все права защищаться», - подчеркнул Зеленский.

При этом глава украинского государства отказался отвечать на вопрос, причастна ли Украина к покушениям на коллаборантов и российских чиновников на временно оккупированных территориях.

«Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-либо спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем», - добавил президент.

Зеленский раскрыл детали российского плана «Майдан-3»

В интервью The Sun президент Украины также сказал, что российская операция «Майдан-3» запланирована на конец 2023 года. Он также признался, что потерял счет попыткам убить его с начала полномасштабного вторжения.

«Операция называется «Майдан-3», она направлена на смену президента. Может быть, не путем убийства. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», - сказал Зеленский.

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