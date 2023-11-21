«Поняла, что это мое спасение» 21.11.2023, 10:08

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После переезда в Польшу белоруска выучилась на массажистку и открыла в Белостоке свой кабинет.

Людмила Падмазка приехала в Польшу со взрослым сыном после событий 2020 года. Тогда казалось, в вынужденной эмиграции семья пробудет месяца три, поэтому работу белоруска не искала. Сын работал удаленно, а Людмила ждала возвращения. Но отъезд затягивался, и стало понятно, что в Польше нужно налаживать новую жизнь. Людмила вспомнила о белорусском хобби — массаже, получила новое образование в этой сфере и открыла в Белостоке свой массажный кабинет, пишет MOST.

В Беларуси у мужа Людмилы был свой бизнес, а она помогала ему вести дела. Массаж не был основным источником дохода: клиентами были главным образом семья и друзья женщины. У мужа были проблемы с позвоночником, так что Людмила впитывала знания о том, как помогать людям с подобными проблемами.

— А здесь поняла, что массаж — это мое спасение, — говорит Людмила. Освоить новую профессию было проще.

В Польше Людмила закончила полицеальную школу. Занятия включали большой объем практики. Каждый день по 1,5 часа студенты работали в медицинских учреждениях, а потом возвращались в школу. Так, за время практики женщина успела поработать и со взрослыми пациентами, и в детской больнице.

Людмила признается, что работать с маленькими детьми с родовыми травмами, ДЦП, травмами после аварий психологически тяжело, но сама работа — интересная.

После полицеальной школы Людмила решила закончить еще профильные курсы.

«Стало легче — и заканчивают»

Поначалу Людмила сама ездила к клиентам. В основном это были белорусы, которые тоже вынужденно оказались в Польше. Работало сарафанное радио — это позволяло нарабатывать клиентуру.

А потом решила открыть массажный кабинет. Больших инвестиций не потребовалось. Простой массажный стол стоил 600 злотых, аренда обходится в тысячу злотых в месяц. С интерьером, покупкой вспомогательных материалов и прочими тратами на открытие кабинета ушло несколько тысяч злотых. Людмила говорит, открыть бизнес и вести документацию в Польше оказалось проще, чем в Беларуси.

Сейчас к Людмиле ходят не только белорусы, но и поляки.

— Поляки ходят чаще, но никогда не заказывают полный курс. Стало легче — и заканчивают. Наши относятся более ответственно — 10 сеансов проходят, а потом приходят по мере необходимости, — делится наблюдениями Людмила.

Польский женщина пока освоила недостаточно, но языкового барьера у нее нет. К ней приходят в основном люди в возрасте. А поляки старше 50 лет, как правило, знают русский.

— Если бы планировали переезд, нам было бы комфортно. А так как оказались здесь вынужденно, то хочется домой, — говорит Людмила.

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