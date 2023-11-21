Дачник из-под Толочина оказался настоящим Шерлоком Холмсом 21.11.2023, 10:28

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Пенсионер помог быстро выйти на след вора.

В деревне под Толочином обнесли дачный дом пенсионера, но он оказался очень внимательным и помог найти важную улику. Благодаря этому вора быстро нашли, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

70-летний мужчина приехал на дачу в деревню Толочинского района и увидел на двери дома увидел поврежденный замок. Пенсионер сразу же сообщил об этом в милицию.

Осмотревшись внутри, хозяин перечислил пропавшее имущество на сумму около 500 рублей, а также обратил внимание на кружку и ложки, которые находились не на своем обычном месте.

На поверхности кружки эксперты обнаружили отпечаток пальца, по базе данных удалось найти его обладателя — 48-летнего местного жителя Толочинского района.

Мужчину уже задержали, у него нашли часть украденных вещей. Возбуждено уголовное дело.

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