В Мариуполе заметили необычную колонну оккупантов 21.11.2023, 11:35

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Что задумали военные РФ?

Утром во вторник, 21 ноября, в Мариуполе заметили необычную колонну российских оккупантов. Одна из машин в ней принадлежала военной полиции РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Удивительные чудеса. Утром в районе перекрестка Металлургов и Шевченко в направлении центра города зафиксировано пять единиц военных автомобилей», - рассказал он.

По словам Андрющенко, три из них - военные грузовики, которые были набиты людьми, не в военной форме.

«За ними машина с отметкой «военная полиция». В ней уже вооруженные «до зубов» к…пы. И замыкала колонну маленькая цистерна с топливом. Судя по всему, либо дезертиры, либо новые неизвестно откуда наловленные «контрактники», - предположил мэр советник.