Пьяная минчанка с ребенком в салоне въехала в авто милицейского патруля 1 21.11.2023, 11:37

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В организме женщины выявлено 2,07 промилле.

Минская милиция задержала пьяную 35-летнюю женщину, которая устроила ДТП на проспекте Дзержинского. Причем ждать сотрудников долго не пришлось — автомобиль, в который женщина въехала на светофоре на своем Nissan, был служебным авто патрульных.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, авария произошла днём 20 ноября. Патрульный автомобиль милиции остановился на запрещающий сигнал светофора, когда в него сзади въехал Nissan.

Прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ заподозрили, что водитель Nissan находится в состоянии опьянения и медосвидетельствование это подтвердило: в организме женщины выявлено 2,07 промилле. Несмотря на нетрезвое состояние, женщина не просто села за руль, а усадила в авто своего 9-летнего сына. В ГАИ сообщили, что мальчика на скорой увезли в больницу — для обследования.

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