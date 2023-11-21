Роман Свитан: Лукашенко однозначно не защитит никакой договор 21.11.2023, 11:59

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Роман Свитан

Военный эксперт объяснил, почему с белорусским диктатором никто не будет разговаривать.

Недавно Александр Лукашенко рассказал о желании наладить отношения с Польшей, хотя еще недавно обвинял ее в якобы подготовке к агрессии против Беларуси. Сама Польша при этом 13 ноября развернула на границе с Беларусью танковый батальон, глава Минобороны этой страны заявил, что Польша укрепляет армию, чтобы не допустить нападения.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в Украине, странах Балтии и Польше любые заигрывания Лукашенко воспринимаются как попытки замылить глаза.

Однако это уже не пройдет — люди понимают, к чему может привести положительные отношения с Лукашенко, поэтому с ним никто не будет разговаривать.

Размещение Польшей танкового батальона на границе с Беларусью — это не эскалация, отмечает Свитан.

— Батальон танков — это, если честно, «шутка» для наступления. Это около 30 танков. Батальон не выполнит никакой боевой задачи, 30 танков работает на ширине фронта 3 км. Но вот батальон танков в обороне — это довольно серьезная сила, которая может перекрыть два десятка км фронта, а может, и целое направление, — объясняет военный эксперт в эфире «Обычного утра».

Потому здесь не эскалация, а реакция на предполагаемую эскалацию со стороны Беларуси. И такая реакция будет постоянно. Любая попытка обращения будет воспринята как попытка нападения и тут же будет выработан механизм защиты польской границы.

Эксперт также ответил на вопрос, для чего Лукашенко и Путин хотят подписать договор о гарантиях взаимной безопасности между Беларусью и Россией.

— От первого или, я бы даже сказал, превентивного удара не поможет никакой договор. Если странам НАТО будет реальная угроза со стороны Беларуси… Беларусь, если посмотреть на карту — это балкон Европы. С трех сторон она окружена по тысячи км границами натовских государств. Украина тоже полностью обеспечена НАТО, так что с нашей территории может быть такой же удар, как с территории стран Балтии или Польши.

Лукашенко однозначно не защитит никакой договор. Поэтому непонятно, зачем его делать. Может, для информационного сопровождения и успокоения своих солдат среднего звена. Хотя в любом случае любая бумажка, подписанная с Россией, не стоит даже денег, отданных на листок. Поэтому это самоуспокоение.

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