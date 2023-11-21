В Глубоком арестовали начальника отдела кадастрового агентства 21.11.2023, 12:15

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Сергей Троцкий

За репосты.

Судья Александр Алексеенко приговорил к 10 суткам ареста начальника отдела Глубокского филиала РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Сергея Троцкого, сообщает «Витебская весна».

Мужчину судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, транспортировка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропаганду такой деятельности). Его обвинили в том, что на своей странице в «Одноклассниках» он разместил «экстремистские» материалы и ссылку на «экстремистский» YouTube-канал.

По данным правозащитников, мужчина также лишился должности начальника отдела Глубокского филиала РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

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