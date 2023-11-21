«Это самая презираемая профессия в Беларуси»
- 21.11.2023, 12:24
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Белорус раскритиковал лукашенковских опричников.
На факультете внутренних войск прошел день открытых дверей, пишет читатель сайта Charter97.org.
К внутренним войскам специфическое отношение во все времена и во всех странах мира. В Беларуси это уже давно одна из самых презираемых профессий. Но кем нужно быть, чтобы после событий 20 года добровольно пойти учиться на палача собственного народа?
Во всем мире престижно учиться на дипломата, экономиста, айтишника. Среди военных считаются элитой разведчики и летчики. Лукашизм пытается сделать элитой опричников, готовых убивать и калечить за диктатора.
Нормальный человек не свяжет свою судьбу с силовиками в Беларуси. А тех, кто связал, ждет заслуженно печальная судьба: презрение и ненависть, смерть и забвение.